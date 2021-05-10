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券商預留750億迎戰 京東物流最快明日招股

2021-05-10 列印
■據市場人士向透露，京東物流將在周二或周三登場。資料圖片
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        「京東系」第三隻股份京東物流招股在即，在大型中概股回歸紛紛下馬、近期首掛股份嚴重潛水拖累下，新股市場陷入寒冬，焦點新股京東物流能否成功挽回氣氛仍是未知之數，惟本報綜合本港數間券商，他們早已為京東物流預留逾750億元孖展。

        京東物流於五月初在港交所闖關成功，市傳最快本周招股，集資約30至40億美元（約234億至312億港元）。

　　市場人士向本報透露，京東物流將在本周塵埃落定，接替順豐房託（2191）開始招股，具體時間於周二或周三。

市傳集資最多312億

　　儘管當前新股市場氣氛不佳，亦難以預料京東物流受歡迎程度，但本港數間證券行已摩拳擦掌，為迎接該股預留逾750億元孖展額。其中耀才已預留500億元孖展；信誠及盈立分別留150億和100億元；致富則由於坊間反應一般，僅為京東物流預留1億元孖展，過後視乎情況再追加。

新希望服務通過上市聆訊

　　信誠證券副總裁何智威表示，早前數隻大型新股如百度（9888）及嗶哩嗶哩（9626）等均表現不佳，兆科眼科（6622）首掛更跌近15%，加上上周順豐房託招股反應極差，投資者對新股市場信心不足，京東物流恐怕生不逢時，料即使在「京東系」品牌光環下，表現或勝順豐房託，但整體表現應不會太理想。

　　此外，於年初遞交上市申請的New Hope Service Holdings（新希望服務）已通過上市聆訊。傳集資1至2億美元。上周五再有三隻新股遞表，申請於港交所（388）主板上市，包括私營眼科醫院清晰醫療。

　　清晰醫療主要提供屈光治療服務，去年該分部收益佔比達73%，同時亦包括SMILE手術、多焦距人工晶體置換術及植入式隱形眼鏡植入術。

　　另外兩家遞表公司位於新馬地區，包括從事建築相關的中國旭光高新材料集團，以及內地營銷服務提供商壹九傳媒。
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