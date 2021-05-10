傳泰禾人壽再洽賣盤 停接新保單至七月底

母公司陷財困的泰禾人壽，去年已傳擬賣盤，今年二月則傳來因賣盤觸礁，而又未有新潛在買家下，被保監局下令暫停做新生意。泰禾人壽自2月8日起停接新保單三個月，上周期限剛好屆滿。據悉該公司正與新潛在買家洽商賣盤，決定延長停接新單至7月底。



消息透露，泰禾人壽現時償付能力充足率（solvency ratio）已回升，可支持新生意，其目標是繼續銷售保單，同時該公司期望日後入主的公司能帶來新資金，以加強償付能力充足率，並提升產品水平，而不是視泰禾人壽為「提款機」。該公司自與潛在買家平保（2318）商談賣盤不成後，現與另一間中資背景的香港金融機構洽商中，而且進展良好。泰禾人壽為維持營運穩健性，以及保障潛在投保人，加上與新潛在買家商討需時，故自願再停接新保單一段時間，保監局亦樂見其決定。



與新買家洽商進展良好



《星島日報》記者上周末到大新銀行一間分行了解情況，其前線職員稱，暫仍無壽險產品銷售，料最快可能要八月才復售壽險產品。泰禾人壽回覆查詢時表示，由於公司現正進行策略性檢討，以及與潛在投資者深入協商未來發展方向及長遠目標，董事會決定將策略性檢討期延長至今年7月31日，並於期內繼續暫停承保新保單。



該公司指出，希望透過是次策略性檢討，與潛在投資者就未來業務發展方向達至共識，以發揮最大協同效應，同時能為泰禾人壽注入新元素及更多資源，協助該公司開發嶄新產品、提升業務表現和資源整合效率，以及改善服務質素等。該公司重申，現時有足夠資金及流動資產應付理賠索償和期滿退保資金需要，客戶不會受到任何影響。對於泰禾人壽延長暫停接新單期，保監局表示不會評論個別保險公司商業決定。



強調客戶未受影響



泰禾人壽前身為大新金融（440）旗下的大新人壽，其母公司泰禾投資於2017年斥資106億元，向大新金融購入大新人壽，以及與旗下大新銀行（2356）定立15年獨家銀保分銷協議。現因泰禾人壽暫停接新單，大新銀行自2月8日起已無壽險產品銷售。