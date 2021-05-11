美股走勢呈兩極化 杜指破頂後回吐 納指挫350點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34742點，跌34點；標普500指數收報4188點，跌44點；納斯達克指數收報13401點，跌350點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見49.56港元，較香港收市價升0.41港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見582.41港元，較香港收市價跌12.59港元。
歐洲股市個別發展，主要股市牛皮偏軟。英國富時100指數收報7123.68點，跌6點。德國DAX指數收報15400.41點，升0.76。法國CAC指數收報6385.99點，升0.48。
金價靠穩，在三個月高位徘徊。紐約6月份期金接近收市時報每盎司1,838.1美元，升6.79美元，升幅0.37%。
港股方面，恒指連跌兩周後，繼續缺乏方向及受制於多條平均線，高開低走，收造28595，下跌14點，連降兩日；內地平台整改未完，ATM跑輸大市，拖累科指見過7841創一個半月低，收造7886，下挫約0.9%。大市成交1635億元，北水淨流出約64.7億元，連續三日流出。
拼多多急挫近一成
藍籌內需股受壓，海底撈（6862）走低2.55%收報42.05元；體育用品龍頭安踏（2020）插3.19%收報139.6元。相反，資金炒作資源股，中海油（883）和中石油（857）同漲逾4.5%，成為升幅最大藍籌股頭兩位。
世衞對國藥集團新冠疫苗正式批出緊急使用認證，抗疫股借勢炒上。復星醫藥(2196)夥BioNTech上海設疫苗生產基地，復星股價勁升兩成半；國藥系國藥控股(1099)抽升6.61%；開拓藥業（9939）揚3.18%；康希諾（6185）漲2.84%。
拼多多遭上海市消保委就消費者權益保護方面問題約談，股價急挫近一成，而中概股科網股現頹勢，B站跌近6%，百度也跌逾3%。