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人民幣連升三日 曾見6.4040

2021-05-11 列印
  美元走弱，加上中國經濟基本面持續向好，人民幣連升3日，昨在岸價（CNY）盤中曾高見6.4114兌1美元，收報6.4173，急漲416點子或0.65%，創近35個月新高；離岸價（CNH）更一度升上6.4040，為今年2月中以來高位。市場認為6.40是關鍵阻力位，若破此水位，人民幣或上試6.35。

  論升幅，在岸人民幣大幅拋離離岸人民幣。離岸人民幣兌美元雖升破6.41，但高位時最多僅升121點子，截至昨晚7時許，報6.4067，升94點子。人民幣兌每百港元則升穿83水平，最高見82.47。

  東亞銀行（023）高級外匯市場策略師葉澤恒估計，若人民幣兌美元升穿6.40，下一個位將上試6.38，相信之後會稍為回調到6.45至6.50，但以中國經濟的基本面，可支持人民幣中長期偏強。
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