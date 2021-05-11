董事長王興抄詩惹恐慌 美團再挫7%連跌九日

美團（3690）董事長王興上周在社交平台飯否上，發佈一首出自晚唐詩人章碣《焚書坑》古詩，市場憂慮詩句會換來中央進一步打壓，令美團股價昨日急挫，曾低見255元，收報262.8元，跌20元或7.07%。



美團陷入反壟斷法風波後，股價失守300元大關。美團現已連續跌9個交易日，市值蒸發1500億元，股價由今年高位451.4元，跌近42%。



辯指帖文提醒公司創新



王興在上周四發文：「竹帛煙銷帝業虛，關河空鎖祖龍居。坑灰未冷山東亂，劉項原來不讀書。」古詩的意思是，秦始皇焚書坑儒，推行愚民政策圖保江山萬年，惟在坑灰仍未冷的短短時間內已出現內亂，而最終推翻秦朝的劉邦和項羽都不是讀書人，可見焚書坑儒是沒有用。由於古詩與朝代興衰有關，內容敏感，引起內地網民熱烈討論，有網民指「前有馬雲演講，後有王興抄詩」，而該帖文已被刪除。



王興日前再發文解釋，該首詩提醒了他，最危險的對手往往不是預料中，「美團外賣最大的對手看起來是餓了麼」，但更有可能是其他公司，就好像阿里巴巴（9988）一直視京東（9618）為對手，但「殺出來」的卻是拼多多。而美團表示，帖子含意是提醒公司要時刻保持對於創新的追求。可是，市場認為此解釋牽強，未能釋除投資者對公司或惹來更嚴厲打擊的疑慮。



勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵指，美團股價昨日大幅下滑，與王興的言論有關，並認為他失言，市場擔心有進一步加大監管的壓力，而馬雲的事件或會重現。至於美團股價會否續跌，連敬涵認為，要視乎有沒有新消息，若今日市況不差，美團股價或會反彈，因為超賣，加上昨日尾市亦有些微反彈。



除反壟斷法外，美團被各方批評，廣東餐飲協會早前指美團濫用市場支配地位，疫情下佣金不減反增。



