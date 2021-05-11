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作業幫猿輔導罰500萬

2021-05-11 列印
　　內地近月持續整頓互聯網行業，騰訊（700）以及阿里巴巴（9988）兩大龍頭多次榜上有名，所投資的在線教育公司「作業幫」以及「猿輔導」，被中國市場監管總局分別處以250萬人民幣罰款。另外，國家互聯網信息辦公室亦發公告，點名批評84款App違法違規收集使用個人資料。

  阿里巴巴及百度投資的「作業幫」被指於官方網站上謊稱「與聯合國合作」，構教師任教資歷、引用不真實用戶評價；而騰訊所投資的「猿輔導」則指「班主任1對1同步輔導」、「微信1對1輔導」等虛假廣告，構成虛假宣傳以及虛構教師任教資歷。

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