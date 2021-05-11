阿里全年度純利 券商料最多升24%

為了堵截變種病毒入侵社區，政府如臨大敵，緊急將多座大廈逾一千名居民送入隔離營，以為一切按程序辦事，不會出亂子，怎知一日三餐出問題，有入營市民形容膳食惡劣，甚至有人肚屙，疑食物中毒。市民被送入隔離營，已經很無奈，甚不好過，竟然無啖好食，更有人食壞肚皮，反映負責管理工作的官員不把市民的福祉放在心上，應受譴責。 事件反映官方尋找膳食供應商，依照官僚招標程序，以價低者得，本來有其合理性，令公帑得以審慎使用，但問題在於，官員有沒有進一步跟進服務質素？選取供應商過程中，了解過一日三餐的營養成份之後，有沒有檢視食物是否達合理水平？有沒有試食？保證「過得自己」一關，如果不理，又怎知受眾可以...

2021-05-11