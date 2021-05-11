  • 2021年5月11日 星期二
  • 28º
  • 82%
熱門： 武親節粟米肉磚飯梁凌杰房協區議員

日報新聞 > 財經

阿里全年度純利 券商料最多升24%

2021-05-11 列印
　　阿里巴巴（9988）將於本周四發表截至今年3月底的年度業績， 為「二選一」壟斷罰款182億元（人民幣，下同）後首次公佈業績，綜合券商預測，公司全年度純利料介乎1374.2億至1848.7億元，較2020年同期1492.6億元，按年下跌7.9%至上升23.9%。

  按彭博社大行預測數據，多間券商預期阿里巴巴經調整淨利潤將介乎1587.4億至2093.9億元（人民幣，下同），按年增長19.8%至58.1%，中位數1810.8億元。營業收入方面，平均預估為7076.2億元，同比增長38.8%。





想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd