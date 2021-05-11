新希望服務招股 4747元入場籌9.4億

今年初掛牌多隻物管股，股價表現參差，但由著名民企新希望集團分拆出來的新希望服務（3658），在6個基石投資者護航，以及創辦人劉永好名人效應之下，仍然惹起市場注視。今天開始招股的新希望服務，集資所得有七成會預留作收購，但管理層表示，仍會透過市場拓展等其他方法來擴充業務。



新希望服務於今日（11日）起至本月14日招股，公司計劃發售2億股，招股價介乎3.8元至4.7元，每手為1000股，入場費4747元，最多集資9.4億元，獨家保薦人為農銀。股份將在本月25日於主板開始買賣。本港公開發售部分佔10%，為二千萬股。



公司是次引入多名基石投資者，當中包括小米（1810）、貝殼找房 、復星國際（656）、中國四川國際投資、深圳凱爾漢湘實業、Golden Star ，合共投資約4940萬美元（約3.85億港元）。



引入小米等六基投



截至今年5月3日，新希望服務管理物業多達74項，總面積約1140萬平方米；已訂約管理108個項目，已訂約總樓面面積為1790萬平方米。截至去年全年，公司收入按年增54.7%至5.88億元人民幣，應佔溢利按年增71.4%至1.09億元人民幣。



公司表示，集資有70% 用於戰略收購及投資、15%升級信息系統及設備、5%人才招募及團隊建設、餘下10%撥作營運資金及一般企業用途。



雖然公司預留七成集資額用作收購，但首席執行官陳靜表示，要在市場上找尋合適的收購項目，現時要面對很激烈的競爭，因此公司亦會透過市場拓展、內部增長等各種方法，來擴充業務。



陳靜又指，在作出收購時，會考慮很多因素，包括城市地點，以及客戶種類，例如通常物管費較高的醫療、學校以及中高端住宅項目。此外，由於新希望集團業務規模龐大，因此也會為新希望服務帶來很多機會。



