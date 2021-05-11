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莎莎盈警料全年蝕三億

2021-05-11 列印
　　受到疫情持續困擾的莎莎國際(178)，昨天發出盈警，表示根據管理帳目，持續經營業務在截至今年3月底，預期將錄得約3億元至3.4億元的全年虧損。如果計及減值撥備，虧損數額將達3.5億元至4.2億元。

  莎莎表示，上述盈警數字是按未經核數的管理帳目初步計算出來，至於經核數師審閱的正式財務報告，將於今年6月底前公佈。

  雖然莎莎不斷虧損，但現金仍足以應付業務所需，截至今年3月底，現金及銀行結存大約有5.3億元。莎莎收市後才發出盈警，股價昨天微跌0.6%，收市報1.8元。

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