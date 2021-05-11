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廉署搜查MI能源 疑股價異動惹關注

2021-05-11 列印
　　MI能源(1555)公佈，於5月6日香港廉政公署人員到公司香港之主要營業地點執行搜查令，公司為廉署調查目的提供了若干信息和文件，而執董兼主席張芮霖於當日被廉署扣留，隨後於5月7日被釋放。該股昨復牌後曾跌12.6%，最終收報0.078元，仍挫10.3%。

  MI能源股價曾於今年3月5及8日連續兩個交易日累升1.03倍後，翌日(9日)暴跌逾三成，回到與5日股價相若水平。華盛分析師聶振邦認為，這三日股價異動上落，加上錄得巨量交易股數，不排除因而引起監管機構關注。

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