納指早段一度挫近300點 通脹升憂加息 杜指挫473點

投資者對美國通脹預期升溫，拖累美股下跌，杜指早段曾瀉逾600點，納指一度急挫近300點，其後跌幅大為收窄。杜指早段低見34075點，挫667點；標普500指數報4120點，跌67點；納指則跌56點，報13345點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34269點，跌473點；標普500指數收報4152點，跌36點；納斯達克指數收報13389點，跌12點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見48.29港元，較香港收市價跌0.06港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見596.22港元，較香港收市價升11.72港元。



拜登晤兩黨商基建計劃



家得寶曾挫逾3%，為跌幅最大的杜指成份股，波音及美國運通亦曾挫逾3%。科技股方面，Tesla因中美關係差及關稅問題，擬暫停上海工廠擴建，股價曾挫逾5%，低見595元後回穩，跌幅一度收窄至不足1%；亞馬遜曾跌近2%，其後一度倒升逾1%。



中概股亦在早段大跌後回穩，嗶哩嗶哩美股曾跌4%，其後倒升逾3%；百度曾升2%；京東則升1.5%。另一方面，富途曾升逾6%，拼多亦升3.5%。



投資者預期，在供應鏈問題和大宗商品價格攀高等因素帶動下，通脹將於未來數月急劇上升，侵蝕高增長股收益。



美國總統拜登將於周三就2.25萬億美元的基建方案，與參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）、參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）、眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi），以及共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤討論，並於周四與6名共和黨參議員會面，討論潛在的妥協方案。



麥康奈爾認為，基建計劃成本應該落在6000至8000億美元，批評拜登在基建計劃中添加不相關項目。



歐洲股市急挫，主要股市跌幅近2%。旅遊及航空類股份挫逾5%。英國富時100指數收報6947.99點，跌175點，跌幅2.47%。德國DAX指數收報15119.75點，跌280點，跌幅1.82%。法國CAC指數收報6267.39點，跌118.6點，跌幅1.86%。



金價偏軟，於紐約商品交易所，6月份期金收報每盎司1836.1美元，跌1.5美元，跌幅0.08%。



港股急瀉581點



港股亦受通脹憂慮升溫困擾，恒指低開309點，報28286點，已是全日高位，之後跌勢加劇，一度瀉684點，低見27910點，創3月25日以來新低，全日收報28013點，下瀉581點；國指收報10431點，下挫219點；科指收報7649點，急插3%，跌市成交增至1887億元。



耀才證券研究部總監植耀輝指出，近期大市於二萬八至二萬九區間反覆橫行，周二恒指更挨近其橫行區低位收市，短期後市會否出現轉機仍疑，而且港股投資氣氛偏差，科技股又缺乏利好憧憬，後市難免進一步尋底。