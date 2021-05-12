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新iBond詳情今出爐

2021-05-12 列印
　　新一批通脹掛鈎債券（iBond）快將出籠，金管局今日（12日）下午將公佈發行詳情。此前財政司司長陳茂波放風指，會擴闊發行額度、利率不會「差過上次」，意味是次iBond發行額度可能多於150億元，債息至少有2厘，市場普遍預期今次認購反應更勝去年。

　　政府去年10月發售的iBond，不但將保證息率由1厘調升至2厘，亦因應銷情不俗，將發行額由100億元加碼至150億元。陳茂波繼本月初於網誌中透露新一批iBond會在本月推出後，上周在電台節目中進一步表示，會再擴闊發行額度，利率不會低於上次。

　　上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉預期，今批iBond認購人數和金額均超去年，人數更有機會破近60萬紀錄。
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