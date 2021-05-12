永利首季虧損擴大 經調整EBITDA升50%

永利澳門首季經營收益收窄至4.17億美元，按年少14.7%。當中娛樂場收益3.25億美元，按年跌18.3%；客房收益3171.4萬美元，按年挫11%；餐飲收益1910.5萬美元，按年跌少16.3%。
旗下永利皇宮經營收益按年跌8.5%，至2.37億美元；貴賓賭枱贏額佔轉碼數百分比為4.38%，亦按年高1.47個百分點；中場業務賭枱贏額百分比為21.7%，按年低5.8個百分點。另一度假村永利澳門，經營收益按年少21.7%，至1.8億美元；貴賓賭枱贏額佔轉碼數百分比為3.25%，按年低0.89個百分點；中場業務賭枱贏額百分比為17.8%，按年亦低2.6個百分點。
母企擬分拆網上博彩
此外，永利澳門母企永利度假村（WYNN）擬分拆旗下網上博彩業務，通過特殊目的收購公司（SPAC）形式合併，於納斯達克上市，交易代碼為WBET，該企業估值達32億美元。據了解，永利度假村旗下網上博彩業務，將與產權保險業巨頭William P. Foley II創建的Austerlitz Acquistion Corp.I合併。永利度假村保留58%股權，交易涉資6.4億美元，將於年底前完成。
過去的「五一」黃金周是博彩業重頭戲。花旗發報告表示，隨著訪澳內地旅客增加，看好澳門博彩業前景，並上調對澳門5月賭收預測，由9.5億澳門元升至100億澳門元。