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原材料價長升長有 新興市場將成贏家

2021-05-12 列印
　　彭博引述「新興市場之父」麥樸思（Mark Mobius）指，疫情大流行之下創紀錄的印鈔熱潮過後，世界頂級的理財經理或低估了其帶來的通脹的持久性。通脹上行將對全球儲備商品造成壓力。

　　報道同時指出，價格上漲速度加快，可能會支撐原材料價格的上行。追蹤23種原材料價格變動的彭博商品現貨指數上周五已創下2011年以來歷史新高。

　　麥樸思表示，以上情況將有利於新興市場的發展，並預期新興市場在未來數年的增長速度將爬頭發達市場，加上科技板塊的調整和新一波疫情的衝擊，中國和印度的股票如今尤其具有吸引力。

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