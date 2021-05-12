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實德1014萬投資比特幣

2021-05-12 列印
　　經營澳門「十六浦」賭場項目的實德環球（487）早前宣佈，已購入比特幣合共約23.4單位，總代價約130萬美元（相當於1014萬港元），即每單位代價為約5.56萬美元。集團副主席馬浩文表示，比特幣有長遠的升值前景，未來若有合適機會，或會考慮投資其他虛擬貨幣。

　　馬浩文指出，各國央行持續印鈔，或會令主流貨幣貶值，因此公司研究投資比特幣等可長達抵抗通脹產品，以善用手頭資金，加上留意到比特幣近期出現較大的價格調整，故公司決定購入，惟現時不會考慮用作業務上的交收用途。



        



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