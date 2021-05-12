新希望服務首日孖展兩億 順豐房託傳定價4.98元

首日招股的新希望服務（3658）遇上港股大跌近600點，錄2億元孖展認購，相當於公開發售超購1.12倍；周一截止認購的順豐房託（2191），傳以4.98元稍高於中間價定價，集資26.013億元。周一再有三隻新股遞表，當中貝特集團更是第三度提出上市申請。



由民企新希望集團分拆出來的新希望服務，首日招股孖展約近2億元，超購1.12倍，當中富途借出1.18億元、耀才借出5000萬元、輝立證券借出2000萬元。



耀才證券行政總裁許繹彬表示，雖已預留500億孖展額，但直言最終孖展額破10億元亦有難度，現時大市氣氛不在新股市場，多隻半新股跌破招股價，中概股龍頭百度（9888）更跌至歷史新低，在市場拋售科網股下，投資者寧願預留資金撈底等待大市反彈。雖然物管板塊股價持續穩定，但現時市場上已有不少物管龍頭可供選擇，他建議投資者應以現金認購避免蝕息。



專家倡現金認購免蝕息



此外，據彭博引述知情人士報道，順豐房託（2191）擬以每個發售基金單位4.98元定價，集資26.013億元，高於發行價指導區間4.68至5.16港元中間價。該股預期於5月17日掛牌，獨家保薦人為星展。



另外，貝特集團再度向港交所遞交主板上市申請，亦是貝特集團第三度向港交所提出上市申請，對上兩次申請均以失效告終。該公司主要從事設計、開發、製造及銷售各類常用家用必需品，如家居清潔用具及廚房用具。



內地肺病醫療公司堃博生物（Broncus）於周一遞交上市申請，傳集資3億美元（約23.3億港元），聯席保薦人為高盛及海通。堃博生物是一間專門研究呼吸系統疾病及提供肺部疾病治療的生物公司。同日北京京城佳業物業股份亦遞交上市申請，該公司立足於北京、隸屬北京國資委、服務網絡遍佈全國的物業管理服務綜合運營商，主要收入來自物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務。



