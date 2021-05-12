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內地消費物價 上月按年升0.9%

2021-05-12 列印
　　國家統計局昨日公佈，4月份全國居民消費價格指數（CPI）按年升0.9%，略低於市場預期的1%，按月則跌0.3%，首4月CPI按年升0.2%。

  4月份CPI中，食品價格按年跌0.7%，按月跌2.4%；非食品價格按年增加1.3%，按月升0.2%。

  國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，4月份國內消費需求繼續恢復，物價運行總體平穩，食品方面，隨著生豬生產持續恢復，加上消費需求回落，豬肉價格按月跌11%。

  4月份全國工業生產者出廠價格指數（PPI）按年上揚6.8%，勝預期。

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