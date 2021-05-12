  • 2021年5月12日 星期三
  • 32º
  • 70%
熱門： 車菊紅奧運面授課外傭公屋

日報新聞 > 財經

高鑫料明年業務雙位數增長

2021-05-12 列印
　　高鑫零售（6808）截至今年3月底止15個月盈利35.72億元（人民幣，下同），較去年3月底止15個月盈利跌15.4%，末期息每股0.13港元。集團首席執行官兼執行董事林小海表示，預計公司業務今年將達致高單位數的增長，明年將達致雙位數增長，公司並將繼續改善顧客體驗，冀今年實現所有門店自動化。

  林小海指出，公司現時與阿里巴巴（9988）每個事業群均有合作，包括阿里雲、菜鳥等，而公司的角色為提供供應鏈服務，未來會繼續與阿里有業務上的來往。他又指，公司目前與天貓超市有深度合作。

        



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd