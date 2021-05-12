中環IFC外望——長和股東會新招 李澤鉅視像脫罩現身

疫情繼續肆虐，大型上市公司舉行股東會都要步步為營，以免變成「股東會群組」。就以長和系為例，系內長實（1113）、長和（001）、長江基建（1038）、電能實業（006）、港燈（2638）及長江生命科技（775）將於今日及明日分批舉行股東會。為了確保防疫成功，長和系謝絕新聞界到場採訪，而主持會議的「小超」李澤鉅（見圖）將透過視像主持會議，而不會現身酒店會場，咁樣股東就可以睇到佢唔戴口罩的靚仔樣！



不過有些傳媒追問為何李澤鉅不親身出席會議，於是長和系發言人就「解畫」指，「有關安排乃基於防疫考量及為保障與會人士之健康安全。同時若李澤鉅親自在會場主持會議，必須全程佩戴口罩，透過視像開會則無此限制，股東可看到李先生的面貌神情，他的聲線亦更清晰。」



至於小股東方面，如果想親自出席股東會，便要預先申請，人數亦有上限，以往很受歡迎的茶點亦會取消。至於其他大藍籌例如中電（002）及國泰（293）等，亦有類似限制。



美科技巨擘籲補貼晶片生產



蘋果、微軟、亞馬遜旗下Amazon Web Services（AWS）和Alphabet旗下Google等全球最大晶片買家，正在與英特爾（Intel）等晶片大廠設立美國半導體聯盟（Semiconductors in America Coalition），要求美國政府就生產晶片提供補貼。



該聯盟表示，已要求美國議員為美國晶片製造法案（Chips for America Act）提供資金，目前總統拜登已要求國會就法案撥款500億美元。



聯盟指出，該法案獲得強勁資金支持，將幫助美國建立必要額外能力，使其擁有更為強韌供應鏈，以確保在有需要時能獲得關鍵技術。



聯盟成員包括其他一些需要用到晶片的行業，包括AT&T、思科、通用電氣（GE）、惠普企業（HPE）和Verizon等。該聯盟又稱，政府行動不應只偏袒單一行業如汽車製造商。



高瞻