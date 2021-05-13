聯儲局官員指通脹壓力仍大 三大指數齊跌 杜指瀉681點

美國聯邦儲備局副主席克拉里達表示，雖然最新的通貨膨脹和就業數據使人感到意外，但未有改變局方的貨幣政策取態。克拉里達說，四月份消費物價升幅遠高過他預測，重申局方已經做好準備在通脹升至過高水平時採取行動。但他認為，通脹目前是被基數效應推高，今年稍後將會回落。
杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報33587點，跌681點；標普500指數收報4063點，跌89點；納斯達克指數收報13031點，跌357點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見48.20港元，較香港收市價升0.25港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見590.87港元，較香港收市價跌7.63港元。
歐洲股市未受美股影響而上升，石油及天然氣股領漲，科技股則持續走弱。英國富時100指數收報7004點，升56點。法國CAC指數收報6279點，升11點。德國DAX指數收報15150點，升30點。
金價下挫。於紐約商品交易所，6月份期金收報每盎司1822.8美元，跌13.3美元，跌幅0.72%。
美科技股受壓
大型科技股受壓，亞馬遜跌1%，蘋果公司跌1.4%。相反，銀行股受壓加息憧憬而上升，高盛升1.7%，摩根大通升1.2%。
美國四月CPI數據增長為2008年以來增長最強勁的四月份。撇除食物及能源價格，核心通脹仍升3%，較市場預期為高。美國十年期國債孳息率升至1.647厘。
恒指巨型科技股昨日全線反彈，科指一度升逾2.7%，帶挈美團（3690）終止十連跌，收市升2.5%，恒指連跌三日後，昨日以全日最高位收市，收報28231點，升217點，惟成交縮減至1609億元。
分析認為，科技股仍受多個因素困擾，料短期難擺脫弱勢。
恒指終止三連跌
中港股市靠穩，內地股市低開高走。上證指數收報3462，升0.61%，連升第三日；深成指數收報14064，揚0.7%；兩市成交合計7655億元人民幣。
科網股絕地反彈，連跌十個交易日的美團反彈2.5%收報255.2元；阿里巴巴（9988）績前炒高6.07%；騰訊（700）收復595元的「南非底」配股價，升2.4%，收報598.5元；小米（1810）升6.1%，為升幅最大藍籌股。微盟（2013）飆8.41%，是升幅最大科指成份股；恒騰（136）勁升一成六，收報8.34元。