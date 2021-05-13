  • 2021年5月13日 星期四
  • 31º
  • 70%
熱門： 釣魚婚戒阿嬌蔡展鵬便利店

日報新聞 > 財經

新一批iBond最多發二百億

2021-05-13 列印
　　政府公佈新一批通脹掛鈎債券（iBond）詳情，發行額為150億元，將按市場情況調整至最多發行200億元，按過去6個月平均通脹計算息率，保證最低利息為2厘，跟上一批一樣。

　　是次iBond年期為3年，每6個月派息，由6月1日早上九時起，市民可以透過配售銀行、證券經紀等認購，11日下午2時截止，於23及24日發行及上市，可在聯交所二手市場買賣。

　　金管局助理總裁（貨幣管理）陳家齊指參考發行經驗及市場產品比較後，認為保底息兩厘合適，現時政府就2022至2025年的通脹趨勢預測為2%，iBond浮息與通脹掛鈎，相信在低息低通脹的情況下，市場認購反應積極，因此提供空間提升發行額，惠及更多市民。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd