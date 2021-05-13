京東物流傳下周招股 估值或低於2730億

「京東系」第三隻在港上市股份京東物流（9618）五月初通過上市聆訊，啟動招股在即。據內媒報道，京東物流已在港進行為期10日的上市前分析師路演，計劃於5月17日（下周一）至21日（下周五）招股，28日正式掛牌。該股計劃發行10%股份，整體估值約350億美元（約2730億港元），低於遞表時市傳的400億美元（約3120億港元）。



自農曆新年後，數隻中概股百度（9888）、嗶哩嗶哩（9626）回巢第二上市遇冷，本港新股市場沉寂多時，不少投資者期盼大型焦點新股能重燃新股氣氛，市傳下周將展開招股的京東物流，正是他們的關注對象之一。



基金表明有意認購



多位參與投推會議的機構投資者表示，京東物流基本面不差，但最終認購數量將取決於上市團隊最終給予估值。另一位基金管理人指，「京東系」股份具有品牌吸引力，只要京東物流估值不超過400億美元，就一定會下單。



有一位大型機構投資者分析，結合當前市況及「京東系」股份上市時，習慣給予投資者一定增值空間，預計京東物流估值極有可能低於350億美元，或接近320億美元（約2496億港元）。



盈立證券新股業務負責人韓濤則指，若估值低至320億美元，散戶認購新股可考慮直接上乙組，以自身最大額度認購。他又透露，根據盈立數據，散戶對京東物流興趣不小。



承銷團隊之一的美林發表報告，給予京東物流估值介乎300至454億美元（約2340至4541億港元）。報告預料，今年至2022年財年，盈利狀況不會在預期內趨於穩定，最快至2023年扭虧為盈，主因內地海運裝箱物流（SCL）需求強勁帶動。



另一承銷團隊成員海通亦發報告，給予京東物流估值介乎424至443億美元（約3307至3455億港元）。以非國際財務報告準則計，該股今年全年淨虧損7.76億元人民幣，將於2022年實現收支平衡。



