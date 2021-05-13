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堡獅龍收益跌10.28%

2021-05-13 列印
　　堡獅龍國際（592）昨日公佈截至2012年3月底止首季營運數據，期內持續經營業務之收益按年跌10.28%，至2.18億元，毛利升0.9%，至1.08億元，而持續經營業務之毛利率上升6個百分點，至50%。

        該公司於今年3月底止期內，存貨周轉期由年同期的155天，縮短至128天。

　　期內現金淨額由去年同期的1.73億元，增加近1.6倍，至4.48億元。

　　此外，該公司透露，正在籌備一項大型的品牌重塑計劃，以煥然一新的形象亮相，亦正進行產品劃分及定價，以及採用合適的線上及線下分銷渠道。

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