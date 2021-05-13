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德昌電機轉賺16.5億

2021-05-13 列印
　　德昌電機（179）昨日公佈截至今年3月底止年度業績，期內扭虧為盈賺2.12億美元（約16.46億港元），每股盈利23.6美仙，末期息派34港仙，該公司對上一個年度則蝕4.94億美元（包括非現金無形資產減值支出7.96億美元），期內營業總額為31.56億美元，升2.8%。未計入匯率變動影響，基本營業額按年升1%。

　　該公司主席及行政總裁汪穗中在業績報告指出，鑑於期內財務表現及宏觀經濟狀況顯著改善，建議恢復派發末期息34港仙，連同中期息17港仙，全年股息合共51港仙（約6.54美仙）。

        

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