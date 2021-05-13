中環IFC外望——港視推一小時送貨服務

早前受「天貓香港」及foodpanda夾擊的香港電視（1137），其股價跌至去年8月低位，港視昨日出招反擊，宣佈與第三方物流公司Zeek合作，推一小時送貨服務。港視行政總裁（香港）周慧晶表示，兩者為滿足不同消費者需要，故不擔心與HKTVmall構成競爭。



周慧晶表示，公司目標是建造電子生態圈，現時服務在試行階段，已覆蓋70間門市，目標於年底增至100間，另外因應服務發展，日後門市選址會比現時大。她指出，客人使用App不止是為了網購，平台亦同時推出二手交易平台，令平台更加完善。



港視推出的一小時送貨服務「HKTV極速送」，顧客可在應用程式選購旗下2公里內HKTVmall O2O門市商品，透過與第三方智慧物流公司Zeek合作，會於一小時內將定單送達；每張定單最低消費為50元，訂購金額少於200元運費為20元；高於200元運費為10元。該股昨日收報9.4元，升0.64%。



八成大灣區投資者擬參與「理財通」



滙豐昨日公佈一項調查發現，逾八成受訪的大灣區內地投資者，有意透過快將推出的「跨境理財通」來港投資，約三分之二受訪者表示對香港市場前景感到樂觀，七成人打算增加在港資產配置比重。



調查顯示，67%受訪者表示來港投資最大目的是累積財富、其次是為退休作準備（44%），以及為子女的未來教育預留資金（42%）。已經在香港投資的受訪者當中，最受歡迎的產品包括基金（38%）和股票（37%）。



滙豐粵港澳大灣區業務部總經理陳慶耀表示，調查結果顯示大灣區南向投資者對「跨境理財通」興趣濃厚。廣東擁有千萬元以上資產的家庭達29萬戶，是內地最富裕地區之一。隨着滬港通、深港通、基金互認等互聯互通機制推出，香港作為全球資產及財富管理中心，已成為內地投資者在境外進行資產配置的主要金融門戶。待「跨境理財通」啟動後，香港的金融機構可以協助南向投資者進行更多元化的資產配置，把握國際市場的財富機遇。



高瞻