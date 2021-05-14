失業救濟人數少 科技股回升 美就業數據向好 杜指彈433點

美國就業數據向好，反映經濟復甦動力加強，美股經歷周三大跌後，周四早段趁利好消息回升，杜指上升553點報34140點，升幅1.65%；納指升216點報13247點，升幅1.66%；標指升65點報4128點，升幅1.61%。



美國勞工部公佈，上周首次申領失業救濟人數為47.3萬人，較預期的49萬人為少，持續申領失業救濟人數360.5萬人，按周減少4.5萬人。



另外，美國四月生產物價指數（PPI）按月上升0.6%，市場預期上升0.3%。扣除食品和能源的PPI按月升0.7%，預期升百0.4%。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34021點，升433點；標普500指數收報4112點，升49點；納斯達克指數收報13124點，升93點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見48.43港元，較香港收市價升0.63港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見575.84港元，較香港收市價跌4.16港元。



摩根大通曾漲近3%，成為表現最佳杜指成份股；科技股亦見反彈，蘋果及微軟亦漲逾2%。熱門中概股普遍向下，昨日收市後公佈業績的阿里巴巴，於美股曾挫近5%；嗶哩嗶哩美股早段曾升逾6%，高見99.67美元，其後急速向下倒跌4%，低見89.52美元。另一方面，蔚來曾跌逾3%；首季業績超預期的小鵬更跌逾4%；百度則跌不足1%。



歐洲股市個別發展。英國富時100指數收報6963.33點，跌41點，跌幅0.59%。法國CAC指數收報6288.33點，升8點，升幅0.14%。德國DAX指數收報15199.68點，升49點，升幅0.33%。



金價靠穩。於紐約商品交易所，6月份期金收報每盎司1824美元，升1.2美元。



恒指再度失守二萬八



港股方面，隔晚美股捱沽，加上債息攀升，科技股首當其衝，科指急插3.3%，報7599點。恒指再度失守二萬八兼以全日低位收市，收報27718點，下滑512點，創3月25日以來新低。



美債息抽高再震散科技股，有傳近月多位集團高層離職，收市後公佈季績的阿里巴巴（9988）股價走弱，終收跌3.18%，報213.2元；同是昨日公佈季績的嗶哩嗶哩（9626）下挫3.28%，收報752.5元；股王騰訊（700）再失「南非底」595元配股價，收市走低3.09%，報580元，獨力推低大市82點。