特斯拉突拒收 比特幣急挫

對於比特幣（Bitcoin）投資者來說，可謂「成也特斯拉（Tesla）、敗也特斯拉」，早前特斯拉容許電動車買家以比特幣付車價，令到比特幣價格急升，並掀起其他虛擬貨幣的炒賣熱潮。不過，特斯拉昨天突然宣佈停收比特幣，令幣價一度急挫一成八。



對於拒收比特幣，特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）在社交媒體發文解釋，主要是擔心挖掘比特幣的活動，會令耗電量大增，從而令化石燃料使用量迅速增加，污染環境。



受到上述消息打擊，比特幣在coindesk的報價，由每枚約56300美元的開市價，跌至全日低位46294美元，單日跌幅多達一成八，下跌約1萬美元，其後跌幅收窄，至香港時間昨晚十時左右，報每枚50437美元，跌幅約一成一。至於特斯拉本身的股價則窄幅上落，昨晚開市微升不足百分之一。



