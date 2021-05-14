罰款182億正式入帳 阿里巴巴上季蝕54億

阿里巴巴（9988）於早前就反壟斷案繳交182億元人民幣罰款正式入帳後，首次錄得季度虧損。截至今年3月底，季度歸屬於普通股股東的淨虧損為54.8億元（人民幣，下同），若剔除罰款影響，季度淨利潤為262.2億元，同比增長18%。全年歸屬普通股股東的淨利潤為1503.1億元，按年增長0.7%。



阿里巴巴「放榜」前隨大市走弱，以全日最低位收報213.2元，全日累跌3.18%。



集團核心商業經調整 EBITDA為1945.1億元，同比增長17%，若剔除反壟斷法罰款及股權激勵費用增加後，淨利潤為1719.9億元，同比增長30%，主要來自中國零售商業業務收入增長，以及雲計算業務和菜鳥物流業務增長。



全年淨利潤1503億



全年度收入為7172.9億元，同比增長41%，當中包括合併高鑫零售業務收入1428.7億元，來自中國零售商業的收入佔比為66%，全年收入4736.8億元，同比增長42%。主席兼首席執行官張勇公開的數據中，全球年度活躍消費者達到超過10億的里程碑，中國零售市場年度活躍消費者為8.11億名，同比增加8500萬名，商品交易總額（GMV）為7.49萬億元，佔整體92.3%。



張勇強調中國市場仍然有巨大潛力，將會持續加大於人工智能上的研發，針對每個用戶需求推薦產品以提高GMV，以最大化每名用戶的消費周期，又指現時淘寶特價版年度活躍消費者超過1.5億，當中主要來自三四線城市或農村，可見仍有擴充空間，希來透過持續深化需求並於來年達至國內購買用戶逾10億的目標。



菜鳥網絡於本財年的收入同比增長 68%至 372.6億元，佔集團總收入佔比5%，增長主要由於集團快速發展的跨境及全球零售商業業務所帶來的已履約定單量的增長，和單均收入的上升，截至三月，菜鳥網絡日均包裹量超過500萬件，菜鳥驛站的日均包裹量同比增長近兩倍。







