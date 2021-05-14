首季盈利8.59億元 銀娛：黃金周生意不俗

銀河娛樂（027）公佈，今年首季業績經調整EBITDA（除息稅特殊開支及折舊後盈利）較去年同期大增逾2倍，至8.59億元，惟較對上一季則跌15%。銀娛主席呂志和表示，剛過去的「五一黃金周」長假期生意表現不錯，惟疫情出乎意料拉長，冀疫情能夠盡快受控，本港及澳門兩地能盡快恢復通關。該集團於「五一黃金周」期間賭收，已回復疫情前超過一半水平。



呂志和指出，預計銀娛路氹第三期項目將於今年底至明年初開幕，而受到新冠肺炎疫情影響，第四期項目目前仍較難預算，或有機會延遲數個月開幕。銀娛策劃部高級董事杜梓基補充，集團於「五一黃金周」賭收水平與市場相若，並已回復疫情前超過一半水平。



開設新設施吸中場客



對於內地監管貴賓廳業務對集團影響，呂志和稱有關措施屬政府政策，以縮減貴賓廳規模，但銀娛已逐步開設新設施，包括路氹第三、四期項目等，以招攬更多中場客人，預料將會為集團帶來收入貢獻。



銀娛於今年首季淨收益按年微升1%，至51億元，按季基本持平。銀娛表示，季度EBITDA表現按年大增包括受惠於淨贏率偏高，而增加1.69億元，若撇除有關因素，銀娛首季正常化EBITDA為6.9億元。集團解釋，經調整EBITDA按季錄得跌幅，主要為集團去年第4季EBITDA受惠於新冠肺炎疫情保險賠償1億元而推高。



該集團首季按管理層基準計算博彩收益總額48億元，按年跌13%，按季升3%。當中中場博彩收益28億元，按年及按季均升1%。貴賓廳博彩收益18億元，按年跌27%，按季升10%。角子機博彩收益1.3億元，按年及按季分別下跌44%及27%。



早前澳博（880）宣佈於澳門發澳門元債，杜梓基表示，銀娛目前財務穩健，有充足資金發展或投資，故暫未有相關計劃，但若未來環境有變，屆時會再作考慮。截至3月底止，銀娛現金及流動投資為424億元，淨現金336億元。







