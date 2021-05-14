轉數快年底料可網購付款

金管局公布開放應用程式介面（API）框架第三階段及第四階段實施計劃，即分別涉及帳戶資訊和執行交易功能。本港28間參與銀行預計於今年12月起透過開放API，讓客戶可在第三方平台以轉數快作網購付款，到明年再讓企業及個人客戶可在第三方平台讀取綜合多間銀行的存款帳戶資訊。



金管局參考有關研究報告建議，決定採取循序漸進方式，實施開放API的第三及第四階段功能，以推動可行用例，並降低實施成本和風險。



28間參與銀行預計於12月起逐步實施第三及第四階段開放API功能，涵蓋存款帳戶資訊及網上商戶付款。



