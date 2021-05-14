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保誠：封關拖累港銷售下降

2021-05-14 列印
　　英國保誠（2378）表示，今年首季長期跨境限制繼續嚴重制約來自中國內地業務，導致香港銷售額下降，但集團亞洲及非洲業務仍產生年度保費等值銷售額11.93億美元（約93.05億港元），按年增長14%，新業務利潤增加21%至6.24億美元。

　　該集團執行總裁Mike Wells表示，若撇除香港，首季年度保費等值銷售額及新業務利潤，分別按年增長35%及64%。就年度保費等值銷售額和新業務利潤而言，中國合營企業是集團最大業務。

　　Wells稱，首季亞洲及非洲業務年度保費等值銷售額按季增4%。

　　

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