中環IFC外望——鍾睒睒成中國首富 馬雲第一變第七

內地財經雜誌《新財富》公佈2020年《新財富500富人榜》，農夫山泉（9633）創辦人鍾睒睒以逾5000億元（人民幣，下同）身家成為中國首富。



排行榜顯示，拼多多創辦人黃崢超越「二馬」，居於第二位。騰訊（700）的馬化騰緊隨其後，排第三位。至於阿里巴巴（9988）創辦人馬雲則由去年的榜首位置，跌至第7位。小米集團（1810）的雷軍排第10位，並帶着另外6名小米成員上榜，成為榜單中的「小米天團」。



排行榜顯示，今年首500名富人身家近18萬億元，超過一線城市GDP之和，而且今年中國十大富人洗牌，是史上第一次，他們的身家均跨過2000億元門檻，今年亦是首次前十大富人中沒有傳統地產商的身影。



AlipayHK首季交易額增1.2倍



新冠疫情令市民和商戶都改變消費或經營習慣，由阿里巴巴及長和（001）合資的AlipayHK，網上交易宗數及金額，均較去年首季飆升逾120%，今年4月網上交易佔整體交易逾五成。



Alipay港澳台地區總經理李詠詩指，AlipayHK未來將持續在各方面推動香港流動支付發展，亦會為商戶開拓數目高達7000萬大灣區客源做好準備。



現時AlipayHK已進駐多間本地電商平台，包括百佳網店及bigbig shop等，今年第一季AlipayHK網上交易宗數及交易總額，均按年增加超過一倍，於四月AlipayHK用戶交易中有逾五成為網上購物，其次是到實體門店消費和生活繳費服務。



AlipayHK早前獲甄選為協助推行政府電子消費券計畫的儲值支付工具營運商之一，為幫助中小企數碼化轉型，拓展商機同時政府電子消費券計畫機遇，AlipayHK與掌舖、Shopline、Shopify及Posify等熱門網店平台合作，合力推出多個服務優惠。



高瞻