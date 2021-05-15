港股重上二萬八 全周仍跌583點

藍籌金融股領升，友邦（1299）大行看好，股價收飆6.29%，報102.2元，重上「紅底」股；國壽（2628）漲3.11%；平保（2318）揚2.52%；滙控（005）升1.99%，收報48.75元。
友邦飆6.3%重上紅底
阿里巴巴及嗶哩嗶哩（9626）股價齊跌6%，其他科網股同樣無運行，華虹半導體（1347）插8.68%，為跌幅最大科指成份股；京東（9618）及美團（3690）跌3%。瑞聲（2018）首季淨利潤按年增長逾9倍勝預期，股價急升4.29%，收報42.55元。
外電日前報道指，中國相關部門正研究推出更為嚴格的新規定，規管校外輔導，新規定最快於6月底公佈，據悉將限制培訓公司收費水平。消息拖累隔晚於美國上市的中國教育股捱沽，在港上市的教育股亦跟跌，新東方（9901）及思考樂教育（1769）齊挫10%。醫藥股突圍而出，石藥（1093）炒高超過一成，為表現最出眾藍籌股；愛康醫療（1789）升8.5%；錦欣生殖（1951）抽升6.9%。
石藥炒高飆一成
大中華投資策略研究學會副會長李偉傑表示，市場資金輪流炒作不同板塊，友邦在內的金融股獲大行合力唱好，明顯帶動大市向上，科技股則繼續頹勢，相信有關板塊續受美債息率及通脹影響，料恒指短期將續於27500至28800點區間上落。