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順豐房託每手蝕40元

2021-05-15 列印
　　本港首隻以物流為主的房託股順豐房託（2191）招股反應一般，暗盤亦難逃潛水厄運，順豐房託定價4.98元，集資淨額約24.98億元，公開部份超購約4倍，一手中籤率60.01%。據耀才交易場數據，該股開盤便迅速向下，收報4.94元，跌0.8%，每手帳面蝕40元。

　　昨日富途暗盤早段疑因「死機」未能進行交易，直至大約下午五時後才恢復正常，引起投資者不滿，富途其後並無解釋原因。

  據耀才暗盤場數據，順豐房託開盤後便急瀉探底見4.84元，跌2.8%，及後小幅回升惟無法收復招股價，最終收報4.94元，挫0.8%，每手帳面蝕40元。

傳京東物流引七基投

　　另一方面，焦點新股京東物流據報將於下周一開始展開招股流程。路透旗下IFR報道稱，京東物流將引入7名基石投資者，包括軟銀願景基金、淡馬錫、老虎全球、誠通資本等，合共認購15億美元股份。

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