索羅斯大手掃入爆倉股 科技股料隨外圍向上

外電引述監管機構提供的資料顯示，索羅斯基金（Soros Fund Management）於本年首季增持多隻股份，當中包括百度（9888）、騰訊音樂、ViacomCBS及電商唯品會（Vipshop）等，其中買入百度股份金額約7700萬美元，騰訊音樂為3400萬美元，消息稱索羅斯掃入這批股份時，正值韓裔對沖基金經理Bill Hwang持有的家族基金Archegos，被逼斬倉200多億美元。報道指在Archegos爆煲前，索羅斯並沒有持有這些股份。
恒指或於二萬八爭持
據索羅斯基金披露數據顯示，目前ViacomCBS佔其持倉3.64%排第六、百度佔1.44%排第14，唯品會及騰訊音樂持倉不足1%，分別持倉排第26及37位。不過暫時這些股份都變成蟹貨，其基金持有35.4萬股百度，平均價217.55美元，較最新股價186.21美元蝕14.4%、165萬股騰訊音樂平均價20.49美元，蝕25.8%。
騰訊周四放榜惹關注
對於索羅斯買入百度會否刺激百度及科技板塊造好，時富資產管理董事總經理姚浩然表示，百度股價早前已下跌不少，由於跌幅多，百度股價預計會跟隨大市向上，至於科技股本周表現則要視乎騰訊（700）首季業績而定。騰訊將於本周四公佈首季業績，其他新經濟電商公司如京東集團（9618）、阿里巴巴（9988）及拼多多等，由於預計未來競爭會愈來愈大，股價表現會較差。
美股上周五又大升，杜指又逼近歷史高位收報34382點，圓通環球金融集團行政總裁曾永堅表示，美股向好最重要是美國公佈數據反映市場對通脹憂慮有所紓緩，聯儲局提早加息或退出量寬可能性降低所致，他續說，美國10年期國債息率有所回落，減低資金「班師回朝」壓力，此等因素對港股今日表現有幫助。
港股於本月上半旬於28000至29000點之間爭持，至於短期走勢，曾永堅預計仍然是相對較美股落後，升幅不及美股。預計恒指初步在28000點水位上落，阻力位為10天線28317點，較長線可升上100天線約28700點。