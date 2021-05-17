索羅斯大手掃入爆倉股 科技股料隨外圍向上

外圍美股上周四及五連升兩日，科技板塊顯著反彈，納指更單日急升逾三百點，大炒家索羅斯原來看好科技股，早已部署掃入一批科技股。市場人士認為，科技股料會跟隨向上，但要視乎騰訊（700）首季業績而定，大市預計會在28000點附近爭持。外電引述監管機構提供的資料顯示，索羅斯基金（Soros Fund Management）於本年首季增持多隻股份，當中包括百度（9888）、騰訊音樂、ViacomCBS及電商唯品會（Vipshop）等，其中買入百度股份金額約7700萬美元，騰訊音樂為3400萬美元，消息稱索羅斯掃入這批股份時，正值韓裔對沖基金經理Bill Hwang持有的家族基金Archegos，被逼斬倉200多億美元。報道指在Archegos爆煲前，索羅斯並沒有持有這些股份。恒指或於二萬八爭持據索羅斯基金披露數據顯示，目前ViacomCBS佔其持倉3.64%排第六、百度佔1.44%排第14，唯品會及騰訊音樂持倉不足1%，分別持倉排第26及37位。不過暫時這些股份都變成蟹貨，其基金持有35.4萬股百度，平均價217.55美元，較最新股價186.21美元蝕14.4%、165萬股騰訊音樂平均價20.49美元，蝕25.8%。騰訊周四放榜惹關注對於索羅斯買入百度會否刺激百度及科技板塊造好，時富資產管理董事總經理姚浩然表示，百度股價早前已下跌不少，由於跌幅多，百度股價預計會跟隨大市向上，至於科技股本周表現則要視乎騰訊（700）首季業績而定。騰訊將於本周四公佈首季業績，其他新經濟電商公司如京東集團（9618）、阿里巴巴（9988）及拼多多等，由於預計未來競爭會愈來愈大，股價表現會較差。美股上周五又大升，杜指又逼近歷史高位收報34382點，圓通環球金融集團行政總裁曾永堅表示，美股向好最重要是美國公佈數據反映市場對通脹憂慮有所紓緩，聯儲局提早加息或退出量寬可能性降低所致，他續說，美國10年期國債息率有所回落，減低資金「班師回朝」壓力，此等因素對港股今日表現有幫助。港股於本月上半旬於28000至29000點之間爭持，至於短期走勢，曾永堅預計仍然是相對較美股落後，升幅不及美股。預計恒指初步在28000點水位上落，阻力位為10天線28317點，較長線可升上100天線約28700點。