京東物流今招股 每手4380元入場

「京東系」第三隻在港上市的股份京東物流（2618）今日起招股，招股價介乎39.36至43.36元，每手100股入場費約4380元，集資額最高達逾264億元，於本周五（21日）截止招股，預期28日掛牌。美銀、高盛及海通為聯席保薦人。據市場消息指，京東物流每股招股價介乎39.36至43.36元，每手100股，入場費4379.69元。該股集資額將介乎239.8至264.1億元，相當於公司估值約2398至2641億元。早前外電報道指，京東物流將引入7名基石投資者，合共認購15億美元（約117億港元）股份。據初步招股文件顯示，京東物流2020年度虧損由22.37億元，按年擴大80.5%，至40.37億元人民幣，主要受可轉換可贖回優先股公允價值變動所影響。若撇除有關影響，去年經調整盈利錄17.09億元人民幣，2019年同期經調整虧損9.24億元人民幣。該公司收入由2019年度的498.4億元人民幣，按年增加47.2%，至2020年的733.7億元人民幣。受反壟斷影響不大招股文件又提到，內地反壟斷對公司影響並不重大，由於其一體化供應鏈物流服務市場並不具有支配地位，又指公司並非《反壟斷指南》規定的平台經營者。光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，近期新股市場氣氛較弱，加上近日較多股份回調，認為二手市場上有好多選擇，「無必要一定揀京東物流」。他又建議，投資者可先觀望未來數日市況氣氛表現如何，以及首一至兩日招股情況再作決定，但不建議用孖展抽，宜以現金參與。另外，京東物流有份投資的中國貨車平台福佑卡車，亦向美國證券交易委員會遞交上市申請，計劃在納斯達克市場掛牌。高盛、瑞銀和中金任聯席主承銷商。據悉，其計劃集資金額約4至5億美元（約31.2億至39億港元）。