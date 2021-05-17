澳博控股主席兼執行董事何超鳳表示，今次債券發行具開創性，為澳門非金融類企業在澳門市場籌集資金提供成功經驗，衷心感謝澳門政府對發展現代金融市場大力支持。
——天山發展（2118）公佈，由於無極縣農村信用合作聯社（貸款人），同意將授予公司關連公司—天山建築貸款到期日延長一年，公司全資附屬—天山房地產與天山建築，於上周五（14日）定立2020年財務資助補充協議，據此天山房地產同意延長2020年財務資助協議下提供的財務資助期限。
天山房地產擔保金額（以作為天山建築償還延期貸款的責任的擔保）最多為4000萬元人民幣，另加任何其他應付款項。天山建築將向天山房地產支付擔保費140萬元人民幣。
——浙江世寶（1057）公佈，公司於近日收到獨立董事沈成基辭任申請。
沈成基因任期將滿六年，根據證監會的上市公司建立獨立董事制度的指導意見規定，無法繼續擔任公司獨立董事，因而申請辭任，自本屆任期屆滿起生效。
——諾誠健華醫藥（9969）公佈，公司獲若干股東告知，為展示他們對公司的長遠價值信心，已向公司作出禁售承諾，自本公告日期起開始生效。
該等股東包括Hebert Pang Kee Chan、Hilllhouse Capital Advisors, Ltd.、崔霽松、趙仁濱、LVC實體、Vivo Opportunity Fund, L.P.、Vivo Opportunity Co-Invest及其他ViVo實體。