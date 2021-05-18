A股帶動恒指 交投未見活躍 儲局再「放鴿」 杜指仍跌54點

美國聯儲局高層再「放鴿」，但美股早段仍要下跌。杜指早段跌86點報34296點，跌幅0.25%；納指跌85點報13341點，跌幅0.6%；標指跌12點報4161點，跌幅0.3%。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34327點，跌54點；納斯達克指數收報13379點，跌50點。滙控（005）美國預託證券價格曾見48.91港元，較香港收市價升0.36港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見606.38港元，較香港收市價升5.88港元。料聯儲須保持寬鬆歐洲股市偏軟，德、法股中段微跌，英股微升。恒指夜期跌14點報28076點，低水118點。美國亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克在接受傳媒採訪時表示，美國現時的就業人口比疫情前少800萬，在成功縮細這個缺口之前，聯儲局必須將政策保持非常寬鬆狀態。這取態亦跟聯儲局較重視就業情況的政策一致。他表示，聯儲局一直在考慮保持現時政策立場的時間是否已太長，但現在還沒有看到這種情況，因此不認為需要採取行動。美國電話電報（AT&T）將分拆旗下華納媒體跟Discovery合併成獨立的新公司，消息刺激AT&T上漲近4%，而Discovery股價早段更升近二成。恒指回勇受制10天線中國上月「三頭馬車」增速數據均差過預期，市場對通脹以及收水預期降溫，中國股市上揚，帶動連降三周的港股回勇，惟恒指仍然受制於10天線（28298），盤中僅高見28268點，收報28194點，走高166點，連升兩日。科技股跑贏大市，科指收報7699點，漲1.8%，股王騰訊（700）重上600元關。大市成交略為縮減至1456億元，北水淨流入逾84億元，連續第五日流入。科網巨擘為升市領頭羊，美團點評（3690）為升幅最大藍籌股，升4.18%，收報254.2元；股王騰訊（700）升3%，收報600.5元；阿里巴巴（9988）升0.39%，收報205.4元；小米（1810）升1.16%，收報26.15元。耀才證券研究部副經理譚智樂稱，A股突破刺激港股及科技股出現技術反彈，但市場交投未見活躍，反映暫未扭轉近期弱勢，他更指出恒指須於數日內升穿10天線，否則從圖表上來看，大市將形成一浪低於一浪，倘若後市再次失守28000點，顯示反彈浪完結或要反覆下試低位。