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黎智英遭凍資 壹傳媒停牌

2021-05-18 列印
　　壹傳媒（282）在昨天開市之前，突然宣告公司股份自行停牌，並表示會發聲明回應大股東黎智英遭政府凍結資產之事。證券界普遍認為，雖然政府只凍結黎智英個人財產，並不涉及壹傳媒本身的公司資產，但市場仍對壹傳媒會否受牽連有疑慮，停牌是合適的決定。

　　黎智英上周遭政府凍結資產，當中包括所持的壹傳媒七成多股權，以上周五收市價18.6仙計算，約值3億5000萬元。此外，他名下三間公司的銀行戶只亦一併遭凍結。



　　香港投資者學會主席譚紹興認為，市場或會擔心，在大股東遭凍結資產之後，會否影響壹傳媒的借貸能力，以至會否遭銀行追收貸款。

　　香港獨立非執行董事協會常務副會長楊志達亦認為，停牌的決定合理，而更合適的做法。
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