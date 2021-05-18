京東物流招股火熱 首日孖展達1105億

綜合多間券商數據顯示，京東物流首日招股孖展額達1105億元，相當於公開發售集資額7.92億元，超購138倍，當中輝立證券借出230億元、華泰借出201億元、富途借出約182億元、耀才借出130億元等。
專家建議小注怡情
耀才證券行政總裁許繹彬表示，京東物流首日招股表現中規中矩，只是近來較活躍的新股，仍未回到以往新股熱潮水平，最理想是耀才借出250億孖展額。他續指，由於港股成交仍未見突破，所以對於京東物流能否帶起新股熱潮有所保留，暫時只視作京東品牌效應，而且其業務未見盈利，建議小注怡情。
據初步招股文件顯示，京東物流2020年度虧損40.37億元人民幣，按年擴大80.5%，2019年度虧損為22.37億元人民幣。京東物流全球發行約6.09億股，其中香港發售部份佔3%，招股價介乎39.36至43.36元，每手100股，入場費約4380元，集資額最高達逾264億元，於本周五截止招股，預計28日掛牌。
另外，建業地產（832）分拆的內地房地產代建公司中原建業（9982）今日起開始招股，全球發售3.28億股，其中香港發售佔1%，招股價介乎2.4至3.2元，每手2000股，入場費約6465元，最高集資10.5億元，下周一截止招股，5月31日掛牌。
從事生物科技研發的諾威健康科技申請香港上市。有外電早前指出，該公司預計上市集資15億美元（近117億港元），目標估值則超過40億美元。據初步招股文件顯示，其全年業績由虧轉盈，集資將用於加強臨牀基礎設施能力、收購及還債等。