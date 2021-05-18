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華融傳獲工行等融資 應付八月到期債券

2021-05-18 列印
　　據彭博引述知情人士指，早前陷入債務危機的中國華融（2799）已跟國有大型商業銀行達成融資協議，華融可從工商銀行（1398）等獲得資金，確保在8月底前都能足額償還到期債券，公司目標也是在此前公佈2020年度業績報告。知情人士指出，內地金融監管機構協調安排了有關流動性計劃，意味如有需要，華融可以從工行等機構獲得資金支持，惟目前並不確定這一安排在8月底後是否會延續。

  自華融未能在3月末如期公佈去年度業績後，其離岸美元債即陷入崩跌，市場對華融解決債務等問題仍存疑慮。



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