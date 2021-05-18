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CFA協會設小組探討SPAC

2021-05-18 列印
　　SPAC（特殊目的收購公司）成近期財金熱話，引全球富豪趨之若鶩。特許金融分析師（CFA）協會因應熱潮成立SPAC工作小組，以探討SPAC對投資者保障、企業管治和市場誠信等各方的影響，甚至隨著環球各大市場引入SPAC，將審慎討論SPAC在全球的普及程度並提出對應建議。該小組將由市場參與者、SPAC從業員、交易所代表、學術界和法律界專家組成，擬在未來一年內進行季度討論，並將於2022年初發表相關報告。

  惠峰國際發展董事張玉峰表示目前市場氣氛轉好，基金經理開始對SPAC「開黃燈」。



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