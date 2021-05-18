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順豐房託首日「破發」 一手蝕820元

2021-05-18 列印
　　港股走勢未明朗，新股市場慘淡，順豐控股旗下順豐房託（2191）昨日掛牌「破發」，又一隻新股跌穿招股底價4.68元，收報4.16元，較招股價4.98元，跌0.82元或16.5%。不計手續費及佣金，一手1000股蝕820元。

        順豐房託繼在暗盤「潛水」，每手帳面蝕40元後，昨日以4.49元低開，其後股價曾高見4.56元，仍遜招股價，低見4.12元，收市報4.16元。該公司集資淨額約24.98億元，香港公開發售超購約4倍，一手中籤率高達60%，認購4手穩中一手，國際發售則超購2倍。



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