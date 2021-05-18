  • 2021年5月18日 星期二
  • 29º
  • 83%
熱門： 黎智英袁國勇安盛消委會芝士

日報新聞 > 財經

內地首四月工業生產增兩成

2021-05-18 列印
　　中國國統局公佈4月數據，首4月工業生產按年增長20.3%，固定資產投資按年增長19.9%，零售銷售按年增長29.6%，稍低於市場預期。

        4月份社會消費品零售總額同比增長17.7%，兩年平均增長4.3%，環比增長0.32%。同比增速明顯低於前值，也不及預期。合併公佈的1至4月社會消費品零售總同比增長33.8%，比2019年同期增長6.4%，兩年平均增長3.2%，高於預期。



        另外，路透根據國家統計局公佈數據測算，大中城市新建商品住宅價格指數連升67個月，按年升4.8%。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd