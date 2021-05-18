中環IFC外望——破紀錄勁蝕27億 迪士尼連續六年見紅

香港迪士尼樂園度假區表示，在2020財政年度錄得淨虧損27億元，是2008年首次公佈業績以來最差，亦是連續六年「見紅」。因應業績表現，母公司美國華特迪士尼豁免園方繳付管理費，但仍有收取商品專利費。有議員批評，作為股東的港府多年來沒有分紅，促請雙方商討調低未來管理費及專利費用。香港迪士尼樂園公佈，截至去年10月3日的財政年度，因疫情有約六成日子關閉，只有170萬入場人次，按年大跌逾七成，未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前虧損15億元，淨虧損27億元。園方指，華特迪士尼去年沒有收取任何管理費，但要支付商品、表演等專利費，總金額沒有透露。香港迪士尼樂園行政總裁莫偉庭表示，去年申領「保就業計劃」補貼、員工放無薪假，總成本及支出減至289億，樂園本年度動用由母公司提供的21億元周轉貸款，故目前無計劃裁減人手、向政府申請注資及調整門票等。園方指自今年二月中旬重開以來，入場人次持續回升，本地遊客增多，上半年年票增長逾五成，年票「奇妙處處通」會員人數亦創自2011財政年度推出以來新高。餓了麼涉誘騙交易被罰50萬上海市市場監督管理局官網顯示，阿里巴巴（9988）旗下餓了麼，因利用虛假或使人誤解的價格手段，誘騙消費者或其他經營者與其進行交易，被依法行政處罰，罰款50萬元人民幣。資料顯示，餓了麼所屬企業上海拉扎斯信息科技有限公司，近日新增行政處罰訊息，被上海市普陀區市場監督管理局，依法行政處以罰款50萬元。上海拉扎斯信息科技主要對外從事外賣訂餐和跑腿代購平台餓了麼的營運管理，為各類入網經營者提供網上外賣訂餐、跑腿代購服務。高瞻