儲局官員：隨時調整貨幣政策 虛幣急瀉 杜指跌164點

中國嚴禁虛擬貨幣交易，惹來連鎖效應，不但比特幣等多隻虛擬貨幣價格急跌，連帶科技股也有沽壓，納斯達克指數昨晚早段跌1.6%。至於以傳統股為主的杜指，在市場氣氛轉壞之下，杜指早段跌473點，至33587點，跌幅為1.4%。至於標普指數亦跌1.5%。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報33896點，跌164點；納斯達克指數收報13299點，跌3點。滙控（005）美國預託證券價格曾見48.87港元，較香港收市價跌0.33港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見608.57港元，較香港收市價升1.07港元。特斯拉跌近3%美股市場的比特幣概念股全線下挫，曾經接受「以幣買車」的特斯拉，收市跌近3%，持有大量比特幣的Microstrategy跌一成。至於虛擬貨幣交易所 Coinbase，早段亦有近一成跌幅。美國聯邦儲備局有部份官員已經做好準備，一旦經濟持續迅速復蘇，就會於短期內開始考慮調整貨幣政策。根據聯儲局上月貨幣政策會議記錄，與會官員認為，美國經濟距離充分就業和物價穩定目標仍然遙遠，目前的貨幣政策立場和政策指引依然適中。通脹憂慮擾動全球市場，歐洲股市周三收低，跌幅顯著。英國富時100指數收報6950.2點，跌84點，跌幅1.19%。德國DAX指數收報15113.56點，跌273點，跌幅1.77%。法國CAC指數收報6262.55點，跌91點，跌幅1.43%。金價靠穩，紐約6月份期金接近收市時報每盎司1,869.2美元，升1.2美元。市場聚焦科網股業績A股個別發展，上證昨日收跌18點，報3510點；深成指數升33點，報14484點。受美股早段向下拖累，截至昨晚十時ADR港股比例指數報28351點，跌241點，預示今日或會低開。光銀國際董事總經理林樵基表示，大市短期為上落市格局，目前仍未有清晰方向，料大市上落區間為300至500點，短期於28000至29000點附近位置拉鋸，而美股上市公司業績大部份已「出爐」，相信短期市場焦點為通脹等數據，或以巴衝突等。uSMART盈立證券研究部總監陳偉聰認為，預計今日港股或回調，因過去三日恒指升勢未有充份理據支持上升，加上港股上個交易日成交額僅錄得約1300億元，北水流入港股數量明顯減少，以及美股周二下跌，科網股走勢仍然較弱等因素，預料恒指短期於28600點阻力較大。