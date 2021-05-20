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京東經調整純利增33%

2021-05-20 列印
　　京東（9618）旗下京東物流踏入第三日招股，孖展突破1700億元之際，京東昨日公佈首季成績表，收入按年增39%，至2032億元（人民幣，下同）。以非公認會計準則計，歸屬股東淨利潤錄40億元，按年升33%，勝市場預期；每股ADS收益為2.47元。

　　京東商品於期內收入按年增34.7%，至1752.8億元。



  另外，服務收入按年增73.1%，至278.9億元。首席財務官許冉稱，該集團今年首季延續去年以來強勁增長勢頭，收入更加多元化，服務收入佔比持續提高。

        此外，「京東系」旗下京東物流第三日招股，暫錄孖展1706.6億元，較公開集資額7.92億元，已錄得超購214.4倍。
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