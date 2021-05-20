京東經調整純利增33%

京東商品於期內收入按年增34.7%，至1752.8億元。
另外，服務收入按年增73.1%，至278.9億元。首席財務官許冉稱，該集團今年首季延續去年以來強勁增長勢頭，收入更加多元化，服務收入佔比持續提高。
此外，「京東系」旗下京東物流第三日招股，暫錄孖展1706.6億元，較公開集資額7.92億元，已錄得超購214.4倍。
本港開展新冠疫苗接種計劃至今，市民反應未如理想，僅打了二百萬針，接種率稍高於一成八，而打針後出現異常個案約二千八百多宗，大部份情況輕微。港府強調，打針後十四天內死亡的二十人，經專家研究後均與打針不存在...
2021-05-20
深圳華強北賽格大樓一連兩日突然發生晃動，前日發生疏散後，深圳住建局其後通報稱大樓的結構安全，容許商戶返回大樓，不過有商戶指於昨日下午再感大樓晃動。深圳賽格公司昨日發聲明，暫時未知晃動的確實原因。 根據...
2021-05-20
以、巴衝突持續，以軍周二繼續空襲加沙。以色列南部工廠被火箭擊中，兩名泰國工人被炸死，另有七人受傷。以軍被指疑用「忍者飛彈」攻擊敵方，更關閉一條進入加沙的人道救援物資通道。聯合國安理會後，法國聯同埃及和...
2021-05-20
據《星島地產網》報道，二手頻錄減價成交，並獲用家承接，中原副區域營業董事伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊5座低層B室，面積623方呎，三房連套房間隔，望市景，以648萬易手，呎價10401元。原業主於98年...
2021-05-20
中國嚴禁虛擬貨幣交易，惹來連鎖效應，不但比特幣等多隻虛擬貨幣價格急跌，連帶科技股也有沽壓，納斯達克指數昨晚早段跌1.6%。至於以傳統股為主的杜指，在市場氣氛轉壞之下，杜指早段跌473點，至33587點...
2021-05-20
塞爾特人前鋒泰頓周二東岸附加賽獨取五十分，更勝巫師雙雄韋斯博克和標爾總和的四十二分，率隊主場贏118:100取得東岸季後賽七號種子資格。對於外界批評身為領袖太寡言，此子反駁：「我用表現去帶動隊友。」
2021-05-20
炎炎夏日到喇，又係時候要換季，為自己同家人換新裝。ELEMENTS圓方推出「初夏雙重消費賞」，仲同Visa、ZA Bank同商場現金回贈手機應用程式BLOOM聯手推出「ELEMENTS X BLOOM...
2021-05-17
日本紅星新垣結衣在16年與唱作人星野源演出劇集《逃走雖可恥但有用》，事業更上一層樓，亦奠定男粉絲心目中的「靚妻」地位，甚至戲稱她為「我老婆」。其後有傳她與星野源戲假情真，但兩人一直未有承認拍拖。結衣B...
2021-05-20
亞洲多國的新冠肺炎疫情嚴峻，印度大爆發持續、台灣疫情反彈、新加坡疫情由低位回升、日本長時間未能擺脫疫情困擾。相比之下，香港疫情呈放緩狀態，但大家不能放鬆，只要走漏一名帶變種病毒的入境者，疫情又會反彈，現在港人要趁疫情平穩，加上疫苗供應充裕，早日去打針，不要令任何一劑疫苗過期而造成浪費，才能築起群體免疫城牆。 港府指出，考慮到復必泰疫苗的儲存、運輸要求高，須物流配套，加上社區接種中心運作需要大量人力物力，打復必泰疫苗的社區中心將於九月停止運作，但仍有其他處所，如醫院提供復必泰的接種服務。對於港人接種率偏低，若情況持續，會否令復必泰疫苗過期而報廢，港府沒有明確回應，只一再強調，...
2021-05-20
潘頓昨晚在頭場賽事策騎「赤馬雄風」大熱掄元，本來以為是大攻勢序幕，豈料第二場賽事之後馬會卻宣布，潘頓因為身體不適而要退下火線，令其騎師王的彩票即時變牆紙！事實上，潘頓在頭場影頭馬相的時候，就算戴上口罩...
2021-05-20