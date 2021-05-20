越秀提私有創興銀行 溢價五成總代價51億

越秀集團私有化創興銀行（1111），昨日公佈，以每股作價20.8元，作價較停牌前收市價13.76元有溢價約51.2%，以去年底每股資產淨值計，市帳率近0.9%，預計涉及總代價50.96億元。創興銀行於5月6日停牌，並於今日（20日）復牌。創興銀行現時已發行股份約9.73億股，越秀持有74.97%，其一致行動人士包括廣州地鐵投融資、廣州汽車投資、董事劉惠民及宗建新合共持有8.96%，越秀及其一致行動人士合計持創興銀行83.93%股權，均不會於法院會議上進行投票。越秀須向獨立股東收購餘下的16.07%股份（約1.56億股），連同一致行動人士的持股，涉及股份共2.43億股，涉資約50.96億元，擬以其內部現金儲備撥付。越秀於2014年以35.69億元，向廖氏家族購入約75%創興銀行股權，其後更參與創興於2015年及2018年進行的兩次供股，再投資約62億元。擬提升全國性銀行地位越秀解釋，創興擬於中國內地成立一家全資附屬公司及發展新核心業務，以提升其作為全國性銀行的地位。於未來數年，估計將需要非常龐大的股本資金為擴展及長期增長提供資本。實施發展計劃亦將帶來潛在執行風險，並可能於長期利益得到實現之前產生重大成本。創興銀行指出，若發行大量新股份將攤薄創興資產淨值及每股盈利，並對其股價造成壓力。在現時市況下，創興並無切實可行的機會於可見將來在市場上籌集新資金，而將創興私有化是籌集股本以供發展的可行途徑。該公司指出，倘私有化成功，將便利越秀向創興注入財務資源來滿足資本需求而不攤薄獨立股東權益，並支持創興私有化後執行發展計劃。在2014年至2020年間，儘管創興業績向好，其股價仍持續低迷，而且股票流通量及交投量均低，越秀相信高溢價私有化有利小股東變現。私人化計劃尚需召開特別股東大會通過，並必須獲得75%的支持票，而反對票不可超出10%。