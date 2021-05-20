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騰訊今發首季績 預測純利336億

2021-05-20 列印
　　重磅股騰訊（700）將於今日公佈今年第一季度業績，本報綜合多家證券商業績預測，按非國際財務報告準則下，騰訊首季純利預測介乎296億至369億元（人民幣），對比騰訊2019年首季270.79億元，增幅介乎9.4%至36.5%，預估中位數為336億元。

　　大行摩根士丹利預測，騰訊首季的非國際財務報告準則純利按年升21%，至329億元；收入則按年升22%，至1317億元。



　　另一大行花旗預計，騰訊首季非國際財務報告準則純利按年升16%，至314億元；收入按年升22%，至1315億元。

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