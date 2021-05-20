  • 2021年5月20日 星期四
  • 29º
  • 79%
熱門： 新垣結衣星野源華英中學安格斯牛肉吳業坤

日報新聞 > 財經

攜程首季扭虧賺18億

2021-05-20 列印
　　攜程集團（9961）昨日公佈截至今年3月底止首季業績，成功扭虧為盈，賺17.8億元（人民幣，下同），去年同期則錄得虧損53.53億元；經調整淨虧損為2.04億元，按年收窄90.7%。該集團首席執行官孫潔在業績報告中指出，今年「五一黃金周」出現強勁復甦，酒店預訂量按年有3倍增長。

        攜程首季收入為41.09億元，按年跌13.2%。當中，住宿預訂營業收入按年上升37%，至16億元；交通票務營業收入按年下降37%，至15億元；旅遊度假業務營業收入按年下降68%，至1.69億元。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd